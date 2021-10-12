Deoria News: भुजौली कॉलोनी में देह व्यापार के मामले में प्राथमिकी दर्ज

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पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, देवरिया कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को दबिश देकर इस मामले को उजागर किया था। पुलिस के अनुसार, मौके से तीन महिलाओं और तीन पुरुषों को हिरासत में लिया गया। वहां से शराब और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ एक स्कूटी भी बरामद हुई थी।प्राथमिकी के मुताबिक, 112 पर मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस, महिला पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान की तलाशी ली गई।पुलिस का आरोप है कि किराये के मकान में ग्राहकों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। एक कमरे से दो महिलाओं और दो पुरुषों को, दूसरे कमरे से एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया।