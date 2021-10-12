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Deoria News: भुजौली कॉलोनी में देह व्यापार के मामले में प्राथमिकी दर्ज

Sat, 24 Oct 2026 12:04 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 24 Oct 2026 12:04 AM IST
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FIR registered in a case of sex work in Bhujauli Colony
देवरिया। भुजौली कॉलोनी के एक किराये के मकान में देह व्यापार कराने के मामले में पुलिस ने पकड़े गए छह लोगों पर अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच सीओ रुद्रपुर को सौंपी गई है।
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पुलिस विज्ञप्ति के अनुसार, देवरिया कोतवाली पुलिस ने बृहस्पतिवार को दबिश देकर इस मामले को उजागर किया था। पुलिस के अनुसार, मौके से तीन महिलाओं और तीन पुरुषों को हिरासत में लिया गया। वहां से शराब और अन्य आपत्तिजनक सामान के साथ एक स्कूटी भी बरामद हुई थी।
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प्राथमिकी के मुताबिक, 112 पर मिली सूचना के बाद कोतवाली पुलिस, महिला पुलिसकर्मियों और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकान की तलाशी ली गई।
पुलिस का आरोप है कि किराये के मकान में ग्राहकों को बुलाकर देह व्यापार कराया जा रहा था। एक कमरे से दो महिलाओं और दो पुरुषों को, दूसरे कमरे से एक महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया।
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