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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Even after nine days, the family is still waiting for Suraj's body.

Deoria News: नौ दिन बाद भी सूरज के शव का घरवाले कर रहे इंतजार

Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 01 Oct 2026 11:59 PM IST
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Even after nine days, the family is still waiting for Suraj's body.
बीते रविवार को ही कीलाइन कंपनी को सौंपा गया था शव
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ओमान से कब तक आएगा शव, नहीं मिल रही इसकी जानकारी

गौरी बाजार। ओमान में मिसाइल हमले में गौरी बाजार क्षेत्र के करमाजितपुर निवासी सूरज यादव (20) की 23 सितंबर को मौत हो गई थी। उनकी मौत के नौ दिन बाद भी शव घर नहीं पहुंचा है। इससे माता-पिता सहित परिजन हताश और परेशान हैं।

सूरज एक वाणिज्यिक जहाज के चालक दल के साथ भारत आ रहे थे। जहाज ओमान के पूर्वी तट पर पहुंचा, तभी उस पर मिसाइल हमला हो गया। इस हमले में सूरज की जान चली गई। परिजन हर दिन सुबह से देर रात तक शव आने की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सूरज के अंतिम दर्शन की लालसा है। हर दिन सूर्योदय के साथ एक नई उम्मीद जगती है। लेकिन देर रात तक निराशा ही हाथ लगती है। यह उनकी दिनचर्या बन गई है। परिजनों की जिंदगी ठहर सी गई है।
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सूरज के पिता ओमप्रकाश और चाचा अवधेश ने बताया कि शुक्रवार की सुबह तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय लोग, सगे-संबंधी और ग्रामीण लगातार परिवार से मिलने आ रहे हैं। वे परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं।
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