Deoria News: नौ दिन बाद भी सूरज के शव का घरवाले कर रहे इंतजार

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ओमान से कब तक आएगा शव, नहीं मिल रही इसकी जानकारीगौरी बाजार। ओमान में मिसाइल हमले में गौरी बाजार क्षेत्र के करमाजितपुर निवासी सूरज यादव (20) की 23 सितंबर को मौत हो गई थी। उनकी मौत के नौ दिन बाद भी शव घर नहीं पहुंचा है। इससे माता-पिता सहित परिजन हताश और परेशान हैं।सूरज एक वाणिज्यिक जहाज के चालक दल के साथ भारत आ रहे थे। जहाज ओमान के पूर्वी तट पर पहुंचा, तभी उस पर मिसाइल हमला हो गया। इस हमले में सूरज की जान चली गई। परिजन हर दिन सुबह से देर रात तक शव आने की सूचना का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें सूरज के अंतिम दर्शन की लालसा है। हर दिन सूर्योदय के साथ एक नई उम्मीद जगती है। लेकिन देर रात तक निराशा ही हाथ लगती है। यह उनकी दिनचर्या बन गई है। परिजनों की जिंदगी ठहर सी गई है।सूरज के पिता ओमप्रकाश और चाचा अवधेश ने बताया कि शुक्रवार की सुबह तक स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। क्षेत्रीय लोग, सगे-संबंधी और ग्रामीण लगातार परिवार से मिलने आ रहे हैं। वे परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं।