Deoria News: निरीक्षण में बंद मिले आठ आंगनबाड़ी केंद्र

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देवरिया। बाल विकास विभाग के अधिकारियों की टीम प्रत्येक दिन सुबह आठ बजे आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण कर रही हैं। इस दौरान केंद्र बंद मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। बृहस्पतिवार को हुई जांच में आंगनबाड़ी केंद्र भलुअनी ओझा परसिया की सुमन देवी, बृज किशोरी देवी, कन्हौली की सहायिका किरन, रामपुर कारखाना के डुमरी केंद्र की कार्यकर्ता पूनम सिंह, देवरिया सदर के लाहिलपार की सरोज मिश्रा, मीना देवी, रीता देवी, बड़हरा की गीता देवी, खुशबुन्निशा, धटैला गाजी की अमलावती व अंजू देवी, भाटपाररानी में कोठिलवा की संगीता व रेखा और गौरी बाजार में लेड़हा में पूनम देवी और गीता देवी जांच में अनुपस्थित पाई गईं। इनके विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ब्यूरो