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Deoria News: मौसम बदला तो बढ़ी कान की परेशानी मेडिकल काॅलेज में मरीज 200 पार

Thu, 08 Oct 2026 12:19 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 08 Oct 2026 12:19 AM IST
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Ear-related issues rise with the change in weather; patient count at the medical college crosses
मह​र्षि देवरहा बाबा मे​डिकल कालेजी की ओपीडी में मरीज के कान का परीक्षण करते डॉक्टर,
देवरिया। मौसम में बदलाव के साथ कान की समस्याओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की ईएनटी ओपीडी में इन दिनों मरीजों की संख्या बढ़कर 200 से अधिक पहुंच गई है, जबकि सामान्य दिनों में करीब 150 मरीज आते हैं।
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इनमें अधिकतर कान में दर्द, खुजली, भारीपन और फंगल संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। कई मरीजों ने सुनने में परेशानी की भी शिकायत की। चिकित्सक जांच के बाद दवा के साथ साफ-सफाई और बचाव के उपाय बता रहे हैं।
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विशेषज्ञ चिकित्सक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप गुप्ता के अनुसार, मौसम में नमी बढ़ने से कान में फंगल संक्रमण और एलर्जी के मामले बढ़े हैं।
बुधवार को अजय, नितिन, जगमोहन, अंकित कुमार चौधरी, रश्मि, अभिषेक, कलावती देवी, खुशी, प्रदीप और विनय सिंह समेत कई मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें अधिकतर फंगल संक्रमण से पीड़ित मिले। चिकित्सकों ने जांच कर जरूरी निर्देश दिए।
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