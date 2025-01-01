Deoria News: मौसम बदला तो बढ़ी कान की परेशानी मेडिकल काॅलेज में मरीज 200 पार

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इनमें अधिकतर कान में दर्द, खुजली, भारीपन और फंगल संक्रमण की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। कई मरीजों ने सुनने में परेशानी की भी शिकायत की। चिकित्सक जांच के बाद दवा के साथ साफ-सफाई और बचाव के उपाय बता रहे हैं।विशेषज्ञ चिकित्सक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. प्रदीप गुप्ता के अनुसार, मौसम में नमी बढ़ने से कान में फंगल संक्रमण और एलर्जी के मामले बढ़े हैं।बुधवार को अजय, नितिन, जगमोहन, अंकित कुमार चौधरी, रश्मि, अभिषेक, कलावती देवी, खुशी, प्रदीप और विनय सिंह समेत कई मरीज उपचार कराने पहुंचे। इनमें अधिकतर फंगल संक्रमण से पीड़ित मिले। चिकित्सकों ने जांच कर जरूरी निर्देश दिए।