Deoria News: सीएम के कार्यक्रम स्थल का डीएम-एसपी ने किया निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 27 Aug 2026 01:27 AM IST
विज्ञापन
सलेमपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 29 अगस्त को प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर बुधवार को शाम डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, मंच, पार्किंग, आवागमन और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
वहीं, भाटपार रानी के विधायक सभा कुंवर तथा सलेमपुर की विधायक एवं राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। संवाद
विज्ञापन
वहीं, भाटपार रानी के विधायक सभा कुंवर तथा सलेमपुर की विधायक एवं राज्यमंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने भी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। जनसभा में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। संवाद
विज्ञापन