Deoria News: पत्नी की तलाश में निराश युवक पुल की रेलिंग पर चढ़ा
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:57 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 12:57 AM IST
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देवरिया। तीन महीने से अपनी पत्नी की तलाश कर रहे एक युवक ने बृहस्पतिवार को मानसिक रूप से परेशान होकर सलेमपुर क्षेत्र के छोटी गंडक नदी के नदावर पुल की रेलिंग पर छलांग लगाने का प्रयास किया। आसपास के लोगों की सूचना पर समय रहते मौके पर पहुंची सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने सूझबूझ का परिचय देते हुए युवक को समझा-बुझाकर सुरक्षित नीचे उतारा और उसकी काउंसिलिंग कर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया। खामपार थाना क्षेत्र के धन्ना छापर गांव निवासी विकास गोंड पुत्र बीरन गोंड की पत्नी पिछले तीन महीने से गायब है। विकास लगातार अपनी पत्नी की तलाश में विभिन्न स्थानों पर भटक रहा था। हाल ही में वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए गाजियाबाद भी गया था लेकिन वहां भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका।
बृहस्पतिवार दोपहर को विकास भटकते हुए सलेमपुर के नदावर स्थित छोटी गंडक नदी के पुल पर जा पहुंचा। वहां उसने अचानक पुल की रेलिंग पर चढ़कर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की।
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बृहस्पतिवार दोपहर को विकास भटकते हुए सलेमपुर के नदावर स्थित छोटी गंडक नदी के पुल पर जा पहुंचा। वहां उसने अचानक पुल की रेलिंग पर चढ़कर आत्मघाती कदम उठाने की कोशिश की।
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