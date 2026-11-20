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मैच का फैसला पेनाल्टी शूटआउट से हुआ। धरमेर की टीम ने नेपाल को 5-4 से शिकस्त दी। इस जीत के साथ ही धरमेर ने प्रतियोगिता के फाइनल में जगह पक्की कर ली।

इससे पहले रेवली के ग्राम प्रशासक राम इकबाल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच शुरू कराया। संवाद

लार रोड। निर्धारित 90 मिनट के खेल में गोल के लिए तरसती रहीं धरमेर और नेपाल की टीमें मगर पेनाल्टी शूटआउट में धरमेर ने बाजी मार ली। धरमेर ग्राउंड में चल रही राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी।