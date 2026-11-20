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मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी घर पर थी, तभी एक युवक उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया। इसमें उसके परिवार के लोग भी शामिल हैं। मां ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। सीओ राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है। संवाद

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मदनपुर। कस्बे के एक वार्ड से 17 वर्षीय किशोरी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने का मामला सामने आया है। किशोरी की मां की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। घटना 16 नवंबर की है।