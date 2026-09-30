Deoria News: बेलपार ढाले पर 126 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी राहत
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Wed, 30 Sep 2026 11:38 PM IST
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- कार्ययोजना में शामिल हुआ प्रस्ताव, 76 मीटर होगा रेलवे हिस्से का मुख्य सेतु
भाटपार रानी। भटनी-भाटपार रानी रेलवे स्टेशन के बीच बेलपार ढाला संख्या 112 पर फ्लाईओवर निर्माण की राह खुल गई है। करीब 126 करोड़ रुपये की लागत वाले इस ओवरब्रिज का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजा जा चुका है और विभाग ने इसे अपनी कार्ययोजना में शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मझौली राज की जनसभा में इसके निर्माण की घोषणा की थी। सेतु बनने के बाद बेलपार चौराहे पर ट्रेनों के चलते बार-बार लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रस्तावित फ्लाईओवर की सलेमपुर साइड लंबाई 232 मीटर और भिंगारी बाजार की ओर 168 मीटर होगी। भाटपार रानी नगर की तरफ फुलवरिया दिशा से 232 मीटर लंबाई में इसका निर्माण प्रस्तावित है। रेलवे क्षेत्र में मुख्य सेतु 76 मीटर लंबा और दो लेन का होगा। प्रस्ताव को विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों की संख्या बढ़ने से ढाला दिन में कई बार बंद होता है। इसके चलते बेलपार चौराहे पर वाहनों की कतार लग जाती है। फ्लाईओवर बनने से आवागमन सुगम होने के साथ मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों की यात्रा भी आसान होने की उम्मीद है।
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बेलपार ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसे कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इसकी अनुमानित लागत करीब 126 करोड़ रुपये है। विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
- विवेक कुमार नायक, सहायक अभियंता, सेतु निगम
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भाटपार रानी। भटनी-भाटपार रानी रेलवे स्टेशन के बीच बेलपार ढाला संख्या 112 पर फ्लाईओवर निर्माण की राह खुल गई है। करीब 126 करोड़ रुपये की लागत वाले इस ओवरब्रिज का प्रस्ताव प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को भेजा जा चुका है और विभाग ने इसे अपनी कार्ययोजना में शामिल कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मझौली राज की जनसभा में इसके निर्माण की घोषणा की थी। सेतु बनने के बाद बेलपार चौराहे पर ट्रेनों के चलते बार-बार लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
प्रस्तावित फ्लाईओवर की सलेमपुर साइड लंबाई 232 मीटर और भिंगारी बाजार की ओर 168 मीटर होगी। भाटपार रानी नगर की तरफ फुलवरिया दिशा से 232 मीटर लंबाई में इसका निर्माण प्रस्तावित है। रेलवे क्षेत्र में मुख्य सेतु 76 मीटर लंबा और दो लेन का होगा। प्रस्ताव को विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
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रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेनों की संख्या बढ़ने से ढाला दिन में कई बार बंद होता है। इसके चलते बेलपार चौराहे पर वाहनों की कतार लग जाती है। फ्लाईओवर बनने से आवागमन सुगम होने के साथ मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों की यात्रा भी आसान होने की उम्मीद है।
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बेलपार ढाला पर ओवरब्रिज निर्माण का प्रस्ताव भेज दिया गया है और इसे कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इसकी अनुमानित लागत करीब 126 करोड़ रुपये है। विभागीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी।
- विवेक कुमार नायक, सहायक अभियंता, सेतु निगम