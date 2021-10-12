फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Demand for travel during festivals increases, with traders eyeing Tatkal tickets.

Deoria News: त्याेहार पर सफर के लिए बढ़ी मांग, तत्काल टिकट पर धंधेबाजों की नजर

Fri, 11 Sep 2026 12:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 11 Sep 2026 12:18 AM IST
विज्ञापन
Demand for travel during festivals increases, with traders eyeing Tatkal tickets.
देवरिया। लंबी दूरी की ट्रेनों में टिकट की मांग बढ़ने के बीच तत्काल टिकट पर दलालों की नजर रहती है। दो साल में देवरिया सदर आरक्षण काउंटर से लेकर प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर के जरिये टिकट बनाने के कई मामले सामने आए।
विज्ञापन

आरपीएफ और सीआईबी ने संयुक्त कार्रवाई कर कई टिकट दलालों को गिरफ्तार किया और उनके पास से तत्काल टिकट, नकदी व टिकट फार्म बरामद किए।
28 जून 2026 को सीआईबी भटनी और आरपीएफ ने देवरिया सदर आरक्षण काउंटर के पास से इंदिरानगर वार्ड नंबर 13 निवासी अमित सोनकर को पकड़ा था। उसके पास से गोरखपुर से लोकमान्य तिलक जाने का एक तत्काल टिकट और सादा आरक्षण मांग पत्र मिला था।
विज्ञापन

पूछताछ में एक टिकट पर 500 रुपये प्रति व्यक्ति अतिरिक्त लेने की बात सामने आई थी। इससे पहले 10 जुलाई 2024 को आरपीएफ ने तत्काल टिकट के समय सादे कपड़ों में निगरानी कर दो लोगों को पकड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

उनके पास से मुंबई और सिकंदराबाद के टिकट, 7,500 रुपये नकद और दो टिकट फार्म मिले थे। जांच में टिकट उनके परिवार के सदस्यों के नाम के नहीं पाए गए थे।
23 मई 2024 को भटनी सीआईबी और कप्तानगंज आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई में एक युवक को पकड़ा था। आरोप था कि वह व्यक्तिगत आईडी और प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर की मदद से रेलवे टिकट बनाकर बेचता था।
उसके पास से करीब 13,667 रुपये मूल्य के नौ टिकट बरामद हुए थे। 16 मार्च 2026 को होली के बाद लंबी दूरी की ट्रेनों में सीटें फुल होने से तत्काल टिकट की मांग बढ़ने और दलालों की ओर से मनमानी रकम वसूलने की शिकायत सामने आई थी।

29 जून 2026 को लगन के दौरान देवरिया में टिकट दलालों के सक्रिय होने और प्रतिबंधित सॉफ्टवेयर की मदद से एक साथ कई टिकट फार्म भरकर टिकट निकालने की शिकायत सामने आई थी।
इसके एक दिन पहले ही आरक्षण काउंटर के पास से एक दलाल पकड़ा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed