Deoria News: फंदे से लटका मिला युवक का शव

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक चार दिन पहले चेन्नई से गांव आया था। उसके गांव आने के एक सप्ताह पहले पत्नी मायके चली गई थी। उसकी शादी चार माह पहले हुई थी।बताया जा रहा है कि उदयभान पुत्र वासदेव शादी के बाद वह कमाने चेन्नई चला गया। परिजन के अनुसार, उदयभान पिछले मंगलवार को गांव आया।उसके आने से एक सप्ताह पहले पत्नी अपने पिता को तबीयत खराब होने के कारण मायके चली गई थी। बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे वह खाना खाकर घर के अंदर एक कमरे में सोने चला गया।कुछ देर बाद बिजली चली गई और जब बिजली आई तो घर वालों ने देखा कि जंगल खुला है और को वह छत के कुंडे से फंदे के सहारे लटका है। ं