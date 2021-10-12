फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Cyclist killed after being hit by a motorcycle

Deoria News: बाइक की टक्कर से साइकिल सवार की मौत

Sat, 24 Oct 2026 12:10 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 24 Oct 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
Cyclist killed after being hit by a motorcycle
बरहज। रामजानकी मार्ग के पलिया मोड़ पर शुक्रवार को बाइक की टक्कर से साइकिल सवार घायल हो गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल पलिया निवासी दारा भारती (35) को सीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।
विज्ञापन

दारा भारती किसी काम से साइकिल से बरहज बाजार जा रहे थे। पलिया मोड़ के पास बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में उनकी जान चली गई।
मौत की खबर मिलते ही मां सोनिया देवी बदहवास हो गईं। पत्नी सोनी देवी बार-बार बेहोश हो जा रही थीं, जबकि बेटी सान्वी का रो-रोकर बुरा हाल था। एसओ विशाल कुमार उपाध्याय ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर गई थी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
विज्ञापन

सीओ रंजना सचान ने कहा कि मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed