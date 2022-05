{"_id":"627b3ac642844744d5423501","slug":"step-brother-killed-two-real-brothers-in-deoria","type":"story","status":"publish","title_hn":"देवरिया: सौतेले भाई ने दो सगे भाइयों की गला रेतकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया। Published by: vivek shukla Updated Wed, 11 May 2022 10:32 AM IST