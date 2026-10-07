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Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   Body of 30-year-old man found in canal in Guruharsahai; family suspects murder.

गुरुहरसहाए की नहर में मिली 30 वर्षीय युवक की लाश, परिवार ने जताई हत्या की आशंका

Wed, 07 Oct 2026 08:14 AM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Wed, 07 Oct 2026 08:14 AM IST
Body of 30-year-old man found in canal in Guruharsahai; family suspects murder.
गुरुहरसहाय के साथ लगते गांव दीप सिंह वाला में बुधवार को नहर से करीब 30 वर्षीय युवक आशु का शव बरामद हुआ। शव मिलने की सूचना पर इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मृतक के परिवार ने आशंका जताई है कि आशु की हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंका गया है। पुलिस ने परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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