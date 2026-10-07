आलीराजपुर: दिनदहाड़े बाइक सवार से 70 हजार और मोबाइल लूटा, नकाबपोश बदमाशों ने रास्ते में रोककर की वारदात

जिले के चंद्रशेखर आजाद नगर थाना क्षेत्र में मध्यप्रदेश-गुजरात सीमा से लगे चंदला चौकड़ी के पास बाटनपुरा क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है। बाइक से जा रहे एक युवक को दो नकाबपोश बदमाशों ने रास्ते में रोककर कथित तौर पर 70 हजार रुपए और मोबाइल फोन लूट लिया। वारदात के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो गए। घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है।

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जानकारी के अनुसार रिंगोल के वावफलिया निवासी नरेश पिता उकार कोचरा बाइक से गांगरडी से बरझर की ओर जा रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे बाटनपुरा के पास मुंह पर कपड़ा बांधे बाइक सवार दो लोगों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि बदमाशों ने नरेश से 70 हजार रुपए छीन लिए और उनका मोबाइल फोन भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद दोनों बाइक से फरार हो गए।वारदात के बाद घबराए नरेश बरझर पुलिस चौकी पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार घटनास्थल गुजरात के दाहोद जिले के धानपुर थाना क्षेत्र में आता है। इसलिए फरियादी को धानपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा गया। वहीं बरझर पुलिस ने घटना की जानकारी दर्ज कर मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कार्रवाई शुरू करने की बात कही है।बता दें कि चंदला चौकड़ी से बाटनपुरा के बीच का क्षेत्र पहले भी लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में रहा है। दिनदहाड़े बाइक सवार से 70 हजार रुपए और मोबाइल छीने जाने की घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। लोगों ने मार्ग पर पुलिस गश्त बढ़ाने और पूर्व की घटनाओं में शामिल आरोपियों का पता लगाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि वारदात में कितने लोग शामिल थे और लूट की रकम व मोबाइल लेकर फरार आरोपी कौन हैं।