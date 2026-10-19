Deoria News: बालिकाओं की शिक्षा व सुरक्षा का दिया संदेश

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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देशन और एएसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में कार्यक्रम आयोजित हुए। कोतवाली में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, मानव तस्करी रोधी थाना और चाइल्ड लाइन के सहयोग से विशेष सम्मेलन हुआ।महिला पुलिसकर्मियों ने छात्राओं और युवतियों से संवाद कर उनकी सुरक्षा संबंधी परेशानियां जानीं। उन्हें दबाव में निर्णय लेने से बचने और जरूरत पड़ने पर सहायता लेने की जानकारी दी।कार्यक्रम में महिलाओं ने लोकगीत प्रस्तुत किए। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन के अनुभव साझा किए। स्वास्थ्य, स्वच्छता, कानूनी अधिकार और साइबर सुरक्षा की जानकारी देकर पंफलेट बांटे गए। पुलिस ने लोगों से बाल विवाह रोकने और बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देने की अपील की।व