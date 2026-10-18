Deoria News: पंडालों में मां दुर्गा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, आज से बढ़ेगी मेले की राैनक
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sun, 18 Oct 2026 01:50 AM IST
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देवरिया। शहर से लेकर गांवों तक दुर्गा पूजा की धूम मची है। शनिवार की देर शाम पंडालों में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां दुर्गा की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसके बाद दर्शन-पूजन का सिलसिला शुरू हो गया। रविवार को अष्टमी से दशहरे का मेला भी शुरू होगा।
शहर की प्रमुख सड़कों और मोहल्लों में आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। नगर पालिका रोड स्थित हिंदू सम्राट दल के पंडाल में मां दुर्गा के साथ भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सुनहरे रंग की भव्य मूर्ति रोशनी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
मोहन रोड, मोतीलाल रोड, स्टेशन रोड, गरुड़पार और मालवीय रोड सहित अन्य स्थानों पर भी आकर्षक मूर्श्यां स्थापित की गई हैं। पंडालों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है। शाम होते ही भजन-कीर्तन और हिंदी व भोजपुरी देवी गीतों से माहौल भक्तिमय हो उठा। ढोल-ताशे की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही।
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मेले में भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सतर्क : पूजा पंडालों में दुर्गा मूर्तियों के पट खुल गए हैं। रविवार से मेला लगेगा। इसको देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। चौक-चौराहों से लेकर शहर के अंदरूनी इलाकों तक पुलिस की गतिविधियां बढ़ गईं हैं। मूर्तियों के पास की गतिविधियों पर पुलिस की विशेष नजर है।
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शहर की प्रमुख सड़कों और मोहल्लों में आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। नगर पालिका रोड स्थित हिंदू सम्राट दल के पंडाल में मां दुर्गा के साथ भगवान गणेश, मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। सुनहरे रंग की भव्य मूर्ति रोशनी में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
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मोहन रोड, मोतीलाल रोड, स्टेशन रोड, गरुड़पार और मालवीय रोड सहित अन्य स्थानों पर भी आकर्षक मूर्श्यां स्थापित की गई हैं। पंडालों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई है। शाम होते ही भजन-कीर्तन और हिंदी व भोजपुरी देवी गीतों से माहौल भक्तिमय हो उठा। ढोल-ताशे की गूंज देर रात तक सुनाई देती रही।
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मेले में भीड़ को देखते हुए पुलिस भी सतर्क : पूजा पंडालों में दुर्गा मूर्तियों के पट खुल गए हैं। रविवार से मेला लगेगा। इसको देखते हुए पुलिस भी सतर्क हो गई है। चौक-चौराहों से लेकर शहर के अंदरूनी इलाकों तक पुलिस की गतिविधियां बढ़ गईं हैं। मूर्तियों के पास की गतिविधियों पर पुलिस की विशेष नजर है।