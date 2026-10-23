देवरिया: 16 नवंबर से शुरू होगी जनगणना, 30 तक घर बैठे ऑनलाइन भर सकेंगे परिवार की जानकारी

देवरिया जिले में जनगणना का पहला चरण 16 नवंबर से शुरू होगा। इसके तहत 30 नवंबर 2026 तक लोग घर बैठे आधिकारिक पोर्टल पर अपने परिवार से जुड़ी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने जनपदवासियों से जनगणना में सक्रिय भागीदारी निभाने और सही जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है।

विज्ञापन

डीएम ने बताया कि जनगणना की पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में 16 से 30 नवंबर तक नागरिक स्वयं जनगणना के तहत आधिकारिक पोर्टल सेल्फ एन्यूमरेशन डॉट सीईडॉटसेंसस डॉट जीओवी डॉट इन पर 40 बिंदुओं पर परिवार से संबंधित विवरण दर्ज कर सकेंगे। जानकारी जमा करने के बाद सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी (एसई आईडी) जनरेट होगी। इसे सुरक्षित रखना जरूरी होगा, क्योंकि प्रगणक के घर पहुंचने पर यह आईडी उपलब्ध करानी होगी। जो लोग ऑनलाइन जानकारी नहीं भर पाएंगे, वे निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से अपना विवरण दे सकेंगे।

एक दिसंबर से घर-घर पहुंचेंगे प्रगणक

जनगणना का दूसरा चरण एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी एकत्र करेंगे और उसका सत्यापन करेंगे। ऑनलाइन विवरण दर्ज कराने वाले परिवारों की जानकारी एसई आईडी के माध्यम से सत्यापित की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

इसके बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक तीसरे चरण में दर्ज किए गए विवरणों का पुनरीक्षण किया जाएगा। इस दौरान निर्धारित संदर्भ तिथि के अनुसार आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। जन्म, मृत्यु या अन्य विवरणों में बदलाव होने पर संबंधित जानकारी को अद्यतन किया जाएगा।

जनगणना के नाम पर ओटीपी साझा न करें

डीएम मधुसूदन हुल्गी ने बताया कि जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नागरिकों को जनगणना के नाम पर किसी के साथ ओटीपी, दस्तावेजों की छायाप्रति या फोटो साझा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी नहीं देने की अपील की।

विकास योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं सही आंकड़े

डीएम ने कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आंकड़े जिले, गांव और क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही आंकड़ों से जनसंख्या की स्थिति, स्थानीय आवश्यकताओं और विकास से जुड़ी प्राथमिकताओं का आकलन करने में मदद मिलती है।



उन्होंने जनपदवासियों से निर्धारित समयावधि में सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराने तथा जनगणना प्रक्रिया को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की।