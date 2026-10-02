Deoria News: धामकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज

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तरकुलवा। ग्राम कोन्हवलिया बाबू राय टोला सेमरही में एक शख्स ने अपनी भूमि पर बनाए गए अस्थायी घर पर कब्जा व विरोध करने पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामपुर गढ़ निवासी संजीव प्रताप राव ने पुलिस को प्रार्थनापत्र देकर कहा है कि उनके मूल निवास से करीब पांच किमी की दूरी पर कोन्हवलिया बाबू राय टोला सेमरही में उनकी जमीन है। उस जमीन में उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली व अन्य कृषि यंत्रों को रखने के लिए एक अस्थायी घर बनवाया है। आरोप है कि उसी गांव के एक व्यक्ति ने उनके घर पर अपना हक जमाते हुए कब्जा कर लिया हैै।सीओ सदर संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एक आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संवाद