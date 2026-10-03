देवरिया: पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत, अमरोहा का था रहने वाला; डेढ़ क्विंटल गांजा के साथ पकड़ा गया था
खुखुन्दू थाना क्षेत्र में डीसीएम से करीब डेढ़ क्विंटल गांजा बरामद होने के बाद हिरासत में लिए गए चालक की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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खुखुंदू थाना क्षेत्र में डीसीएम से करीब डेढ़ क्विंटल गांजा बरामद होने के बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए चालक की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर पुलिस उसे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान ब्रजपाल उर्फ विक्की, उम्र 38 वर्ष, निवासी सोनडाला फरीदपुर, थाना अमरोहा देहात, जिला अमरोहा के रूप में हुई।