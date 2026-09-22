Deoria News: दुबई से घर आए युवक का फंदे से लटका मिला शव

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जंगल ठकुरही गांव निवासी सत्यदेव चौहान पुत्र दुखी चौहान चार साल से दुबई में रहकर बेल्डिंग का काम करता था। वह करीब एक सप्ताह पहले दुबई से घर आया था।सोमवार की रात खाना खाने के बाद वह छत पर बने कमरे में सोने चला गया। मंगलवार की सुबह काफी देर तक सो कर नहीं उठा तो परिजन उसे जगाने पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था।आवाज देने और दरवाजा पीटने के बाद भी नहीं उठा तो आशंका होने पर परिजन ने सीढ़ी लगाकर खिड़की के रास्ते अंदर देखा तो सत्यदेव पंखे में दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका मिला। इसके बाद दरवाजा तोड़कर उसे उतारा गया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।पिता दुखी चौहान और मां मंजू देवी दहाड़ मारकर रोने लगे। वह दो भाइयों में बड़ा था।