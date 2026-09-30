Deoria News: बाइक सवारों ने कारोबारी के हाथ से छीना मोबाइल

विज्ञापन

मालवीय रोड पर रात करीब 8:25 बजे वारदात, सुभाष चौक की ओर भागे बदमाशबैंक का मैसेज देखने के लिए निकाला था मोबाइल पीछे से आए बदमाश झपट ले गएदेवरिया। शहर के मालवीय रोड पर बुधवार रात बाइक सवार दो बदमाशों ने सर्राफा कारोबारी अमन वर्मा के हाथ से करीब 1.36 लाख रुपये कीमत का मोबाइल फोन झपट लिया। वारदात रात करीब 8:25 बजे हुई। बदमाश काले रंग की पल्सर बाइक पर सवार थे। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों सुभाष चौक की तरफ भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली।मालवीय रोड निवासी 28 वर्षीय अमन वर्मा बुलियन और ज्वेलरी कारोबार से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि बाजार में काम निपटाने के बाद वह मालवीय रोड पर खड़े थे। इसी दौरान बैंक का एक मैसेज आया। मैसेज देखने के लिए उन्होंने जेब से मोबाइल निकाला। तभी पुल की तरफ से पीछे से काले रंग की पल्सर बाइक पर आए दो युवकों में से एक ने उनके हाथ से मोबाइल झपट लिया। जब तक वह कुछ समझ पाते, दोनों सुभाष चौक की ओर तेज रफ्तार में भाग गए। अमन के अनुसार छीना गया मोबाइल नीले रंग का आईफोन 17 प्रो है, जिसे उन्होंने मार्च 2026 में 1.36 लाख रुपये में खरीदा था। बाइक पर नंबर प्लेट लगी थी, लेकिन उस पर दर्ज नंबर मिटा हुआ था। दोनों युवक कम उम्र के बताए जा रहे हैं और पीड़ित उन्हें पहचान नहीं सका। घटना के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बाइक और आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है।मोबाइल छीनने की सूचना मिली है। पुलिस टीम घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है।- संजय कुमार रेड्डी, सीओ सिटी