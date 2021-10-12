Deoria News: उग्रसेन सेतु पर बड़े वाहनों काे भी छूट
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 11 Sep 2026 12:20 AM IST
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बरहज/कपरवार। स्थानीय राप्ती तट स्थित उग्रसेन सेतु से बृहस्पतिवार को एनएच-227ए के अधिकारियों ने जेसीबी से बैरिकेडिंग हटवाकर बड़े वाहनों के आवागमन को अनुमति दे दी।
रास्ता साफ होने पर पुल के रास्ते छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू गई करीब 15-20 मिटन तक अधिकारियों ने पुल के रास्ते गाड़ियों के आवागमन की बारीकी से जांच की।
पीडी पीईयू मोर्थ नुसरतउल्लाह खान ने बताया कि पुल के रास्ते छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन के लिए अनुमति दे दी गई है। इस दौरान टीम लीडर अरविंद श्रीवास्तव, मंजीत,अरविंद मिश्र, रजनीकांत मिश्र, सुभाष आदि मौजूद रहे। संवाद
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रास्ता साफ होने पर पुल के रास्ते छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू गई करीब 15-20 मिटन तक अधिकारियों ने पुल के रास्ते गाड़ियों के आवागमन की बारीकी से जांच की।
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पीडी पीईयू मोर्थ नुसरतउल्लाह खान ने बताया कि पुल के रास्ते छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन के लिए अनुमति दे दी गई है। इस दौरान टीम लीडर अरविंद श्रीवास्तव, मंजीत,अरविंद मिश्र, रजनीकांत मिश्र, सुभाष आदि मौजूद रहे। संवाद
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