Deoria News: उग्रसेन सेतु पर बड़े वाहनों काे भी छूट

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रास्ता साफ होने पर पुल के रास्ते छोटे-बड़े वाहनों की आवाजाही शुरू गई करीब 15-20 मिटन तक अधिकारियों ने पुल के रास्ते गाड़ियों के आवागमन की बारीकी से जांच की।पीडी पीईयू मोर्थ नुसरतउल्लाह खान ने बताया कि पुल के रास्ते छोटे-बड़े वाहनों के आवागमन के लिए अनुमति दे दी गई है। इस दौरान टीम लीडर अरविंद श्रीवास्तव, मंजीत,अरविंद मिश्र, रजनीकांत मिश्र, सुभाष आदि मौजूद रहे। संवाद