Deoria News: भाटपाररानी ने जीती ओवरऑल चैंपियनशिप
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 10 Oct 2026 01:08 AM IST
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देवरिया। बापू महाविद्यालय इंटर कॉलेज सलेमपुर में आयोजित 70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयीय एथलेटिक्स एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाटपाररानी ने अपना दबदबा कायम किया। शुक्रवार को प्रतियोगिता के समापन पर भाटपाररानी 209 अंक हासिल कर ओवरऑल चैंपियन बना। बालक और बालिका दोनों वर्गों में भी इसी क्षेत्र ने पहला स्थान हासिल किया। सलेमपुर 152 अंकों के साथ दूसरे और रुद्रपुर 143 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
बालक वर्ग में भाटपार रानी ने 83 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। देवरिया ग्रामीण 79 अंकों के साथ दूसरे और रुद्रपुर 71 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बालिका वर्ग में भाटपार रानी ने 126 अंक हासिल किए। रुद्रपुर 72 अंकों के साथ दूसरे और सलेमपुर 53 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक नीलेश पांडेय, जिला पंचायत प्रशासक पंडित गिरीश चंद तिवारी, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह और क्रीड़ा प्रभारी दिग्विजय प्रजापति मौजूद रहे। प्रतियोगिता में उदय भान सिंह, विपिन बिहारी चंद यादव, प्रभात रंजन मणि त्रिपाठी, प्रवीण सिंह, शैलेंद्र कुमार सैनी, संजय सिंह और सतीश चंद्र ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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बालक वर्ग में भाटपार रानी ने 83 अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। देवरिया ग्रामीण 79 अंकों के साथ दूसरे और रुद्रपुर 71 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। बालिका वर्ग में भाटपार रानी ने 126 अंक हासिल किए। रुद्रपुर 72 अंकों के साथ दूसरे और सलेमपुर 53 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता के समापन समारोह में प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक नीलेश पांडेय, जिला पंचायत प्रशासक पंडित गिरीश चंद तिवारी, पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा, प्रधानाचार्य परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह और क्रीड़ा प्रभारी दिग्विजय प्रजापति मौजूद रहे। प्रतियोगिता में उदय भान सिंह, विपिन बिहारी चंद यादव, प्रभात रंजन मणि त्रिपाठी, प्रवीण सिंह, शैलेंद्र कुमार सैनी, संजय सिंह और सतीश चंद्र ने निर्णायक की भूमिका निभाई।
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