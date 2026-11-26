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बोड़िया सुल्तान निवासी विश्व प्रताप राव के अनुसार, 19 नवंबर की दोपहर करीब एक बजे सुरेश विश्वकर्मा ने उन पर हमला कर दिया। इसमें वह घायल हो गए। उनका मेडिकल परीक्षण भी कराया गया। पीड़ित की तहरीर पर 25 नवंबर को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। विवेचना उपनिरीक्षक रवि कुमार राय को सौंपी गई है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद

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देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के मेहड़ा पुरवा में ईंट-डंडे से हमला कर एक व्यक्ति को घायल करने के मामले में पुलिस ने छह दिन बाद नामजद आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज की है। पीड़ित ने आरोपी पर आए दिन गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है।