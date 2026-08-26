Deoria News: पुरानी रंजिश में मारपीट, दो लोग घायल

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मंगराईच गांव निवासी सुरेश चौहान और छोटे लाल चौहान के बीच लंबे समय से विवाद चलता है। आरोप है कि उसी को लेकर दोनों पक्षों में तकरार होते-होते मारपीट हो गई। जिसमें पड़ोसियों ने सुरेश चौहान की बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस ने सुरेश की शिकायत पर गांव निवासी छोटेलाल चौहान, महेश, कृष्ण मोहन और प्रेमचंद के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह का कहना है कि पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की है। संवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के मंगराईच गांव में पुरानी रंजिश को लेकर हुई मारपीट में दो घायल हो गए। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी।