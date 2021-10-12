Deoria News: आठ ब्लॉकों के मतदान केंद्रों पर एएसपी उत्तरी ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देश पर एएसपी उत्तरी ने देवरिया सदर, रामपुर, पथरदेवा, तरकुलवा, देसही देवरिया, बैतालपुर, गौरीबाजार और रुद्रपुर ब्लॉक के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को प्रवेश और निकास मार्गों पर निगरानी रखने, अनधिकृत लोगों को रोकने और अनावश्यक भीड़ एकत्र नहीं होने देने के निर्देश दिए। मतदाताओं से शालीन व्यवहार करने और मतदान कर्मियों से समन्वय बनाए रखने को कहा।संदिग्ध गतिविधियों और समस्याओं की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने तथा मतदान में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।प