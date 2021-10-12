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Deoria News: आठ ब्लॉकों के मतदान केंद्रों पर एएसपी उत्तरी ने परखी सुरक्षा व्यवस्था

Sat, 24 Oct 2026 12:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 24 Oct 2026 12:21 AM IST
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ASP (North) inspected security arrangements at polling stations across eight blocks.
देवरिया। विधान परिषद चुनाव के दौरान शुक्रवार को एएसपी उत्तरी आनन्द कुमार पांडेय ने जिले के आठ ब्लॉकों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा इंतजाम और पुलिस बल की तैनाती का जायजा लिया। साथ ही मतदान संपन्न होने तक पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए।
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पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि एसपी अभिजित आर शंकर के निर्देश पर एएसपी उत्तरी ने देवरिया सदर, रामपुर, पथरदेवा, तरकुलवा, देसही देवरिया, बैतालपुर, गौरीबाजार और रुद्रपुर ब्लॉक के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को प्रवेश और निकास मार्गों पर निगरानी रखने, अनधिकृत लोगों को रोकने और अनावश्यक भीड़ एकत्र नहीं होने देने के निर्देश दिए। मतदाताओं से शालीन व्यवहार करने और मतदान कर्मियों से समन्वय बनाए रखने को कहा।
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संदिग्ध गतिविधियों और समस्याओं की सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को देने तथा मतदान में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए।प
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