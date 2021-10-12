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Deoria News: तीन बीएलओ को फोन कर ठगी की कोशिश की

Tue, 03 Nov 2026 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 12:14 AM IST
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An attempt was made to commit fraud by calling three BLOs.
भटनी। क्षेत्र में बीएलओ की ड्यूटी कर रहे तीन शिक्षकों से ऑनलाइन ठगी की कोशिश किए जाने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने फोन कर खुद को डीपीआरओ कार्यालय का कर्मचारी बताते हुए कार्य की प्रगति पूछी और मोबाइल पर आए ओटीपी की जानकारी मांगी।
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दो शिक्षकों ने संदेह होने पर ओटीपी नहीं बताया, जबकि एक शिक्षक ने जालसाज के झांसे में आकर ओटीपी बता दिया। हालांकि, खाते में रुपये नहीं होने के कारण वह ठगी का शिकार होने से बच गया। शिक्षकों ने सोमवार को मामले की शिकायत पुलिस से की है।
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जानकारी के अनुसार, भटनी क्षेत्र के कुछ शिक्षक गांवों में जनगणना की ड्यूटी कर रहे हैं। इसी दौरान सोमवार को जालसाजों ने तीन शिक्षकों को फोन किया। उन्होंने डीपीआरओ कार्यालय से बोलने की बात कहकर पहले कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को बताने के लिए कहा।
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दो शिक्षकों को बातचीत पर संदेह हुआ तो उन्होंने ओटीपी साझा करने से मना कर दिया, जबकि एक शिक्षक ने ओटीपी बता दिया। बाद में जानकारी करने पर पता चला कि डीपीआरओ कार्यालय से कोई फोन नहीं किया गया था। इसके बाद शिक्षकों को जालसाजी के प्रयास का एहसास हुआ।
सीओ मनोज कुमार ने बताया कि शिकायत मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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