Deoria News: एएमए ने किया गो आश्रय स्थल का निरीक्षण

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पशु विभाग के स्वास्थ्य टीम के फार्मासिस्ट छोटन सिंह ने पशुओं की गहनता से जांच की। बीमारी पशुओं को इंजेक्शन व दवा दिया। अपर मुख्य अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि कुछ पशुओं को दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है। बहुत जल्द कुछ दूसरी जगह भेजे जायेंगे। विज्ञापन

अभी तक तीन केयर टेकर को पशुओं के देखभाल के लिए रखा गया है। इस दौरान रामनाथ यादव, राजस्व निरीक्षक सर्वेश सिंह, राजस्व निरीक्षक नंदा किशोर आदि उपस्थित रहे। संवाद पशु विभाग के स्वास्थ्य टीम के फार्मासिस्ट छोटन सिंह ने पशुओं की गहनता से जांच की। बीमारी पशुओं को इंजेक्शन व दवा दिया। अपर मुख्य अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि कुछ पशुओं को दूसरे जगह शिफ्ट करने की बात चल रही है। बहुत जल्द कुछ दूसरी जगह भेजे जायेंगे।अभी तक तीन केयर टेकर को पशुओं के देखभाल के लिए रखा गया है। इस दौरान रामनाथ यादव, राजस्व निरीक्षक सर्वेश सिंह, राजस्व निरीक्षक नंदा किशोर आदि उपस्थित रहे। संवाद

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लार रोड। गो आश्रय केंद्र कुंडौली का बृहस्पतिवार को अपर मुख्य अधिकारी अर्जुन सिंह ने निरीक्षण किया। उन्होंने गंदगी देख कर नाराजगी जताई मतहतों को साफ कराने के निर्देश दिए। पशुओं के लिए भूसा व चार के उपलब्धता की जानकारी ली।