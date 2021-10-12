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डीएम मधुसूदन हुल्गी ने शनिवार को विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की कलेक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक की। इसमें डीएम ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।डीएम ने ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों को 15वें और पांचवें वित्त आयोग से आवंटित धनराशि की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पंचायत सहायकों के कार्यों, ग्राम प्रशासकों से संबंधित लंबित जांचों और डॉ. आंबेडकर प्रतिमा निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने को कहा।बैठक में बीसी सखी, स्वयं सहायता समूहों के गठन और वीबी-जी रामजी योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की भी समीक्षा की गई। डीएम ने जल निगम को सड़क मरम्मत (रोड रेस्टोरेशन) की विस्तृत रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के पात्र लाभार्थियों के साथ बीओसीडब्ल्यू में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी रिपोर्ट तथ्यपरक हों। लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। बैठक में सीडीओ राजेश कुमार सिंह आदि अधिकारी माैजूद रहे।