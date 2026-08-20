Deoria News: त्योहार में खलल डालने वालों पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 20 Aug 2026 11:56 PM IST
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खुखुंदू। स्थानीय थाने में बृहस्पतिवार की दोपहर बाद आयोजित पीस कमेटी की बैठक हुई। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने कहा कि परंपरागत ढंग से त्योहार मनाएं। यदि किसी ने खलल डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
सीओ ने कहां कि वराफात और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्योहार को सब लोग आपसी भाईचारे की भावना से मिलजुलकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। यदि कोई अराजक तत्व त्योहार में खलल डालने की कोशिश करता है तो तत्काल 112 या फिर इंस्पेक्टर के सीयूजी नंबर 9454403225 पर सूचना दें। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच आरोपययों कार्रवाई करेगी। संवाद
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सीओ ने कहां कि वराफात और श्रीकृष्ण जन्माष्टमी त्योहार को सब लोग आपसी भाईचारे की भावना से मिलजुलकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। यदि कोई अराजक तत्व त्योहार में खलल डालने की कोशिश करता है तो तत्काल 112 या फिर इंस्पेक्टर के सीयूजी नंबर 9454403225 पर सूचना दें। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच आरोपययों कार्रवाई करेगी। संवाद
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