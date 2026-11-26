पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि रितेश चौहान और उनके दोस्त नितेश चौहान का गाड़ी किनारे करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि हमलावरों ने दोनों युवकों को गाली देने के साथ ही लाठी-डंडे, रॉड और चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले में रितेश की शिकायत पर सदर कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी।