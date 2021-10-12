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Deoria News: घर से नाराज होकर निकली महिला मंदिर में सोती मिली

Fri, 11 Sep 2026 12:38 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 11 Sep 2026 12:38 AM IST
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A woman who left her home in a rage was found sleeping in a temple.
खुखुंदू। थाना क्षेत्र के मुंडेरा बुजुर्ग और सुबिखर के मध्य मंदिर के पास बृहस्पतिवार की सुबह सात बजे एक महिला बेंच पर सोती मिली।
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लोगों ने महिला को अचेतावस्था में समझ पुलिस को बुलाया। पुलिस ने मौके पर पहुंच महिला को थाने लाई। पुलिस पूछताछ में महिला ने पति से विवाद होने पर नाराज होकर घर से निकल आने की बात बताई। महिला सदर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। यहां की पुलिस ने उसे देवरिया पुलिस को सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार, सदर कोतवाली क्षेत्र के सकरापार खरजरवा निवासी सपना का बुधवार की रात में किसी बात पर पति से विवाद हो गया। इसके बाद वह नाराज होकर घर से निकलकर खुखुंदू क्षेत्र के सुविखर मंदिर आ गई और वहीं बेंच पर सो गई। सुबह टहलने के दौरान लोगों ने महिला को बेंच पर अचेतावस्था में देख पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को थाने ले गई।
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पूछताछ में उसने अपना नाम और पता बताया। इसके बाद देवरिया पुलिस को बुलाकर महिला को सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस का कहना है किे महिला का पति आकर उसे घर लेकर चला गया।
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सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। महिला ने बताया कि पति से विवाद के बाद वह घर छोड़कर चली आई थी।
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