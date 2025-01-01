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Deoria News: जुलूस के चलते सिविल लाइंस में दो घंटे तक लगा जाम

Sat, 24 Oct 2026 12:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 24 Oct 2026 12:14 AM IST
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A procession caused a two-hour traffic jam in Civil Lines.
देवरिया शहर में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान सिविल लाइन मार्ग पर लगा जाम।
देवरिया। शहर में बृहस्पतिवार की शाम मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन जुलूस के कारण सिविल लाइंस मार्ग पर करीब डेढ़ किमी लंबा जाम लग गया। अबूबकर नगर मोहल्ले से जुलूस को निकलने में करीब दो घंटे लग गए।
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इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब आधा दर्जन मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर जुलूस वाले रास्तों की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई।
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जुलूस के कारण शहर के सिविल लाइंस मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। करीब डेढ़ किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं।
जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के करीब आधा दर्जन मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया था। छोटे वाहनों को जुलूस वाले रास्तों पर जाने से रोका गया। ੧
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