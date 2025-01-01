Deoria News: जुलूस के चलते सिविल लाइंस में दो घंटे तक लगा जाम

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इस दौरान वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए करीब आधा दर्जन मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर जुलूस वाले रास्तों की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई।जुलूस के कारण शहर के सिविल लाइंस मार्ग पर यातायात प्रभावित हो गया। करीब डेढ़ किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं।जुलूस को देखते हुए यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर के करीब आधा दर्जन मार्गों पर रूट डायवर्जन किया गया था। छोटे वाहनों को जुलूस वाले रास्तों पर जाने से रोका गया। ੧