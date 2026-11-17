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इसमें बेंगलूरू की बोस प्राइवेट लिमिटेड और नोएडा की एरियल एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।प्रधानाचार्य वीके सहाय के अनुसार, हाईस्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, आईटीआई और डिप्लोमा उत्तीर्ण 18 से 30 वर्ष के युवा आवेदन कर सकते हैं। अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी भी पात्र होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 19,500 रुपये मासिक वेतन और 140 रुपये प्रति घंटे की दर से ओवरटाइम मिलेगा।अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, आधार कार्ड, दो फोटो और बायोडाटा लेकर पहुंचना होगा। संवाद