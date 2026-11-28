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दुर्घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पहुंची हेतिमपुर चौकी पुलिस ने जेसीबी से दोनों वाहनों को हटवाया। करीब एक घंटे बाद आवागमन बहाल हो सका। विज्ञापन

पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभारी एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी नहीं है। संवाद दुर्घटना के बाद दोनों तरफ वाहनों की कतार लग गई। सूचना पर पहुंची हेतिमपुर चौकी पुलिस ने जेसीबी से दोनों वाहनों को हटवाया। करीब एक घंटे बाद आवागमन बहाल हो सका।पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। प्रभारी एसओ दिग्विजय सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी नहीं है। संवाद

देसही देवरिया। हेतिमपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छोटी गंडक नदी के पुल पर शनिवार शाम करीब चार बजे ट्रक को ओवरटेक करने में कार अनियंत्रित होकर उससे टकरा गई। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई मगर चालक समेत सभी सवार बाल-बाल बच गए।