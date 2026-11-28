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कोतवाली में तैनात दरोगा रविंद्र नाथ चौबे की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के मुताबिक शुक्रवार सुबह मुखबिर से शराब की तस्करी की सूचना मिली थी। पुलिस टीम ने मेहड़ा पुरवा में आरटीओ कार्यालय के पास बैरिकेडिंग कर चेकिंग शुरू की। इस दौरान चार कारों को रोककर तलाशी ली गई तो उनमें अंग्रेजी शराब मिली।आरोपियों की पहचान राजस्थान के बाड़मेर जिले के उमारा राम, हितेश कुमार, लक्ष्मण, प्रेमप्रकाश गोदारा, श्रवण कुमार, धूड़ा राम और बीकानेर जिले के बीरबल राम के रूप में हुई है।पूछताछ में आरोपियों ने बिहार में शराब की आपूर्ति करने की बात स्वीकार की। प्राथमिकी के मुताबिक पूछताछ में बिहार के हाजीपुर निवासी अभिषेक परमार का नाम भी सामने आया है।बरामद नंबर प्लेट की ई-चालान एप से जांच करने पर एक नंबर गौतमबुद्धनगर के नोएडा और दूसरा बिहार के मुजफ्फरपुर में पंजीकृत वाहन का मिला।पुलिस ने चारों वाहनों को सीज कर दिया है। सातों आरोपियों पर शराब तस्करी, धोखाधड़ी, कूटरचना और आपराधिक साजिश के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इंस्पेक्टर कोतवाली शशिभूषण राय ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।