Deoria News: विधायक के जन्मदिन पर तलवार से कटा 66 किलो का केक

रुद्रपुर। पूर्व मंत्री व विधायक जयप्रकाश निषाद का 66वां जन्मदिन मनाया गया। बृहस्पतिवार को उनके जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने 66 किलो के लड्डू का केक बनवाकर उसे तलवार से काटा और वितरित किया गया।विधायक को जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनके लक्ष्मीपुर स्थित आवास पर भाजपा के कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का ताता लग गया। जिला उपाध्यक्ष जय बहादुर गौतम, मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता, सुनील निषाद, कर्मवीर सिंह सोलंकी, राजेश यादव, श्याम सिंह, अंकित राव चंदेल आदि मौजूद रहे।