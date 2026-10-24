देवरिया: दो मंजिला मकान में रस्सी से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

लार थाना क्षेत्र के पिंडी चौराहे पर शनिवार को एक हार्डवेयर की दुकान के दो मंजिला मकान में 18 वर्षीय युवक का शव रस्सी से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान पिंडी निवासी दुर्गा जायसवाल के पुत्र रितेश जायसवाल (18) के रूप में हुई है।

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