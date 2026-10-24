देवरिया: दो मंजिला मकान में रस्सी से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका
पुलिस घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह रही, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
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लार थाना क्षेत्र के पिंडी चौराहे पर शनिवार को एक हार्डवेयर की दुकान के दो मंजिला मकान में 18 वर्षीय युवक का शव रस्सी से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान पिंडी निवासी दुर्गा जायसवाल के पुत्र रितेश जायसवाल (18) के रूप में हुई है।
जानकारी के अनुसार, पिंडी चौराहे पर स्थित हार्डवेयर की दुकान के दो मंजिला मकान में युवक का शव लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर लार पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
वहीं, युवक की मौत को लेकर परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके पीछे क्या वजह रही, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।
घटना के बाद क्षेत्र में चर्चाओं का दौर जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।