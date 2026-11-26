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कोर्ट ने दोषी पर 13,250 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता को गवाही देने से रोकने के लिए उस पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप है। इसकी सुनवाई अलग से अदालत में चल रही है।रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र की एक महिला के साथ 24 अगस्त 2023 को दुष्कर्म की घटना हुई थी। पुलिस ने घटना के एक सप्ताह बाद 31 अगस्त को छेड़खानी और मारपीट के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।मेडिकल जांच और कोर्ट में महिला का बयान दर्ज होने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म के आरोप में धनंजय पाल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। दो जनवरी 2025 से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो की अदालत मेंसुनवाई शुरू हुई।इसी बीच 21 नवंबर 2025 को आरोपी ने गवाही से रोकने के लिए पीड़िता के घर में घुसकर फायरिंग कर दी थी। आरोप है कि इस हमले में महिला बाल-बाल बच गई थी। जानलेवा हमले का मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। अदालत ने धनंजय पाल को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।