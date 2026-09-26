Chitrakoot News: गले में फंदा, कुर्सी पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

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पड़ोसियों ने उसके परिजन को सूचना दी। शनिवार को दिल्ली से परिजन आए और शव की स्थिति देख कर हत्या की आशंका जताई। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात कही है।द्वारिकापुरी निवासी अभय रैकवार उर्फ बउवा (25) अपनी मां मलोदिया देवी, बडे भाई अवधेश, भाभी आरती व भतीजे अभि के साथ दिल्ली में रहता था। उसकी भाभी आरती ने बताया कि देवर 24 सितंबर को ही दिल्ली से चित्रकूट घूमने की बात कह कर आए थे। 24 की रात को बातचीत भी हुई थी।इसके बाद शुक्रवार की दोपहर को पड़ोस के एक बच्चे की पतंग उनकी छत पर चली गई थी तो वह पतंग लेने पहुंचा, बच्चे ने देखा कि अभय के गले में फंदा पड़ा है। बच्चा वह घर पहुंचा और अपने परिजन को इसकी जानकारी दी।भाभी ने बताया कि बच्चे के परिजन पड़ोसियों के साथ उनके घर पहुंचे थे। उन्होंने फोन पर बताया कि अभय पलंग के ऊपर कुर्सी रख कर बैठा है, उसके गले में फंदा पड़ा है। भाभी ने आशंका जताई है कि उसके देवर को किसी ने मार कर बैठा दिया और आत्महत्या दिखाने के लिए फंदा गले में डाल दिया। उधर, बेटे का शव देख मां और परिजन बेहाल हो रहे हैं।कोतवाल अभयराज सिंह ने बताया कि फंदा लगाने की सूचना मिली थी। हत्या के आरोप की कोई तहरीर नहीं मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हो जाएगा कि मौत कैसे हुई है। उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।