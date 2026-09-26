Chitrakoot News: वार्ड में गंदगी देख समाजसेविका ने जताई नाराजगी

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चित्रकूट। जिला अस्पताल के प्रसूता वार्ड में शनिवार को समाजसेविका अर्चना नितिन उपाध्याय ने गंदगी देकर नाराजगी जताई। कहा कि बारिश में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में प्रसूताओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए अस्पताल में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। वहीं कुछ बेड की चादरें भी गंदी मिलीं। उन्होंने सीएमओ से व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। इस दौरान प्रसव के नाम पर वसूली की शिकायतें भी मिलीं। अर्चना ने शिकायतों को गंभीर बताते हुए अधिकारियों के समक्ष मामला रखने की बात कही। (संवाद)