Chitrakoot News: डीएलएड परीक्षाएं खत्म तीन अभ्यर्थी गैरहाजिर

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प्रथम पाली में हिंदी विषय (षष्ठम प्रश्नपत्र) की परीक्षा हुई। जीजीआईसी केंद्र पर बैच-2022 में एक में से एक उपस्थित, बैच-2023 में सात में से छह उपस्थित, बैच-2024 में 327 में से 326 उपस्थित रहे। पोद्दार कॉलेज में बैच-2023 में पांच में से पांच और बैच-2024 में 167 में से 166 उपस्थित रहे। कुल 507 में से 504 उपस्थित तीन अनुपस्थित रहे।द्वितीय पाली में संस्कृत (सप्तम प्रश्नपत्र) की परीक्षा में जीजीआईसी केंद्र पर बैच-2022 में एक में से एक, बैच-2023 में 11 में से 10, बैच-2024 में 327 में से 326 उपस्थित रहे। पोद्दार कॉलेज में बैच-2023 में सात में से सात और बैच-2024 में 167 में से 166 उपस्थित रहे। कुल 513 में से 510 उपस्थित, तीन अनुपस्थित।तृतीय पाली में कंप्यूटर (अष्टम प्रश्नपत्र) में जीजीआईसी में बैच-2022 में एक में से एक, बैच-2023 में सात में से छह, बैच-2024 में 327 में से 326 उपस्थित रहे। पोद्दार में बैच-2023 में पांच में से पांच और बैच-2024 में 167 में से 166 उपस्थित रहे। कुल 507 में से 504 उपस्थित रहे। परीक्षा नकलविहीन संपन्न होने पर डायट प्राचार्य ने सभी केंद्राध्यक्षों, पर्यवेक्षकों, फ्लाइंग स्क्वाड और कर्मचारियों का आभार जताया।