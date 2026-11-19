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जीआरपी और आरपीएफ क्राइम विंग की संयुक्त टीम ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे दबोचा। जीआरपी थाना कर्वी में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जीआरपी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। (संवाद) विज्ञापन

जीआरपी और आरपीएफ क्राइम विंग की संयुक्त टीम ने आरोपी की घेराबंदी कर उसे दबोचा। जीआरपी थाना कर्वी में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जीआरपी प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि तस्करी के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। (संवाद)

चित्रकूट। जीआरपी क्राइम विंग ने बुधवार देर रात मानिकपर स्टेशन के पास से 24 किलो 750 ग्राम गांजे की तस्करी के आरोप में कन्नौज के तालग्राम के इंद्रजीत सिंह को गिरफ्तार किया। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख 35 हजार रुपये है।