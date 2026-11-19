चित्रकूट। कर्वी तहसील के नौ गांवों को जल्द पक्की सड़क की सौगात मिलने जा रही है। करीब डेढ़ करोड़ की लागत से इन सड़कों का निर्माण होगा। यह काम लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड द्वारा कराया जाएगा।विभाग के अनुसार, बारामाफी के मजरा बसिया पुरवा संपर्क मार्ग का निर्माण 19.80 लाख रुपये से किया जाएगा। विशेष मरम्मत के तहत राजापुर से गोसाईंपुर होते हुए बछरन संपर्क मार्ग पर ह्यूम पाइप पुलिया, सीसी रोड और नाली का निर्माण होगा। इसी तरह सेमरिया-जगन्नाथवासी संपर्क मार्ग का निर्माण 19.20 लाख, भैसोंधा संपर्क मार्ग, बूढ़ा से रगौली संपर्क मार्ग व क्षतिग्रस्त पुलियों के स्थान पर आरसीसी बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण 26.50 लाख, अरछा-बरेठी से लोखरिया संपर्क मार्ग में सीसी व नाली का निर्माण 12.50 लाख, मवई-पहरा संपर्क मार्ग में 21.35 लाख, भारतपुर-तरांव संपर्क मार्ग में 20.20 लाख और पहरा संपर्क मार्ग का निर्माण 16.50 लाख रुपये से होगा। अधिशासी अभियंता जितेंद्र सिंह ने बताया कि बरसात में कीचड़ और जलभराव से ग्रामीणों को परेशानी होती थी। पक्की सड़क और नाली बनने से गांवों का संपर्क मजबूत होगा। किसानों, स्कूली बच्चों व मरीजों को राहत मिलेगी। (संवाद)