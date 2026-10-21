Chitrakoot News: वाहन की टक्कर से महिला की मौत, पति घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 21 Oct 2026 11:46 PM IST
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चित्रकूट। मारकुंडी थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दंपती घायल हो गए। एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले जाने पर महिला को मृत घोषित कर दिया गया। हादसे में पति घायल हो गया।
बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के ददरी माफी के घाटा कोलान निवासी दद्दी ने बताया कि वह पत्नी सपना (25) के साथ मारकुंडी में निमंत्रण से लौट रहा था। इसी दौरान करीब सात बजे पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सपना की मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और अंतिम संस्कार की बात कहने लगे।
मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए समझाया, लेकिन परिजन शव लेकर गांव चले गए। बहिलपुरवा थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। (संवाद)
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बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के ददरी माफी के घाटा कोलान निवासी दद्दी ने बताया कि वह पत्नी सपना (25) के साथ मारकुंडी में निमंत्रण से लौट रहा था। इसी दौरान करीब सात बजे पीछे से आए अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में सपना की मौत हो गई। इसके बाद परिजन ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया और अंतिम संस्कार की बात कहने लगे।
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मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार और पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए समझाया, लेकिन परिजन शव लेकर गांव चले गए। बहिलपुरवा थाना प्रभारी विवेक कुमार सिंह ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। (संवाद)
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