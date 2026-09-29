Chitrakoot News: वाल्मीकि नदी के रपटे पर पानी, दस गांवों का टूटा संपर्क

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इस साल पांच से अधिक बार नदी का पानी रपटे के ऊपर आ चुका है। जब तक पानी भरा रहता है, रास्ता बंद रहता है। गनीवा गांव के रामप्रताप, सूरज प्रसाद ने बताया कि इस रपटा से चनहट, गोहानी कला, कछिया, अनीपुर, रगौली, बालापुर, हरदौली आदि गांवों के लोग निकलते हैं। पानी भरने पर इन गांवों का आपसी संपर्क कट जाता है। कई लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार करते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है।अनीपुर निवासी रामहित ने बताया कि रपटा करीब 20 साल पहले बना था। अब पुल बनने से ही स्थायी राहत मिल सकती है।वर्जनवाल्मीकि नदी पर पुल और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए सेतु निर्माण इकाई बांदा द्वारा कार्ययोजना बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही पुल का निर्माण कराया जाएगा।-संजीत श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड।