Chitrakoot News: मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू

अपर जिलाधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रशेखर ने बताया कि कोई पात्र मतदाता न छूटे। त्रुटिपूर्ण नामों को शुद्ध किया जाएगा। साथ ही मृत व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे।ईपी अनुपात और लिंग अनुपात बढ़ाने पर विशेष ध्यान है। युवा, पहली बार मतदाता, बेघर, दिव्यांग और महिला मतदाताओं को जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है।जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाताओं से https://voters.eci.gov.in पर अपना नाम जांचने की अपील की। नाम न होने पर फॉर्म-6 और त्रुटि होने पर फॉर्म-8 भरकर बीएलओ या ईआरओ कार्यालय में जमा करने की अपील की है। (संवाद)