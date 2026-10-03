Chitrakoot News: बैठक में जुटे विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ता

बैठक का एजेंडा अगले छह महीने में हिंदुत्व को मजबूत करना था। गो रक्षा, राष्ट्र सेवा, सनातन संस्कृति उत्थान और लव जिहाद जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल के दिव्यजीवन दास महाराज ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा।क्षेत्र संयोजक पूर्णेंदु शाही, प्रांत संयोजक आचार्य अजीत राज, प्रांत सह संयोजक शुभम कौशिक, विभाग संगठन मंत्री विकास और विभाग मंत्री मयंक मंच पर उपस्थित थे। जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और जिला मंत्री नीरज केशरवानी के नेतृत्व में चित्रकूट के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का स्वागत किया। (संवाद)