Chitrakoot News: यमुना में मछली पकड़ने में भिड़े दो पक्ष, तीन घायल

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गांव निवासी श्रीकेशन निषाद ने पुलिस को बताया कि 21 अक्टूबर की रात आठ बजे अमित व सूरजभान कुल्हाड़ी और लाठी लेकर घर के पास आए और रंजिश को लेकर गाली देने लगे। मना करने पर अमित ने उसके बेटे बसंतलाल के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी घायल को घसीटकर अपने घर की ओर ले गए। बचाने आईं बेटियां शांति, शिल्पा और बड़ा बेटा संतलाल को भी पीटा गया। बसंतलाल को प्रयागराज रेफर किया गया है।वहीं दूसरे पक्ष की निर्मला निषाद ने तहरीर दी कि रात में बसंतलाल, संतलाल और श्रीकेशन लाठी-डंडा लेकर उसके घर में घुस आए। विरोध करने पर उसकी बेटी कल्पना का सिर फोड़ दिया और उसकी उंगली दांत से काट ली। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि विवाद यमुना में जाल डालकर मछली मारने को लेकर हुआ था। दोनों पक्षों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)