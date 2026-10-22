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Chitrakoot News: यमुना में मछली पकड़ने में भिड़े दो पक्ष, तीन घायल

Thu, 22 Oct 2026 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:48 PM IST
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Two groups clash while fishing in the Yamuna; three injured
मऊ (चित्रकूट)। थाना क्षेत्र के सेसा सुबकरा गांव में यमुना में मछली पकड़ने के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों ओर से लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी चले। घटना में दो महिलाओं सहित तीन गंभीर रूप से घायल हो गए, एक युवक को प्रयागराज रेफर किया गया है।
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गांव निवासी श्रीकेशन निषाद ने पुलिस को बताया कि 21 अक्टूबर की रात आठ बजे अमित व सूरजभान कुल्हाड़ी और लाठी लेकर घर के पास आए और रंजिश को लेकर गाली देने लगे। मना करने पर अमित ने उसके बेटे बसंतलाल के सिर और गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। आरोपी घायल को घसीटकर अपने घर की ओर ले गए। बचाने आईं बेटियां शांति, शिल्पा और बड़ा बेटा संतलाल को भी पीटा गया। बसंतलाल को प्रयागराज रेफर किया गया है।
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वहीं दूसरे पक्ष की निर्मला निषाद ने तहरीर दी कि रात में बसंतलाल, संतलाल और श्रीकेशन लाठी-डंडा लेकर उसके घर में घुस आए। विरोध करने पर उसकी बेटी कल्पना का सिर फोड़ दिया और उसकी उंगली दांत से काट ली। थाना प्रभारी राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि विवाद यमुना में जाल डालकर मछली मारने को लेकर हुआ था। दोनों पक्षों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। (संवाद)
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